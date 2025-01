Volley C/M, terza sconfitta consecutiva per Turi: ora la Coppa Puglia

I biancoazzurri incassano la terza sconfitta consecutiva in campionato, cedendo 3-1 sul campo della Virtus Tricase nell’ultima giornata del girone d’andata. Un risultato che lascia il Turi al terzo posto in classifica con 18 punti, ma a ben dieci lunghezze dalla capolista Casarano e otto dal Polignano. A un solo punto di distanza incalzano invece Tricase, Squinzano e Mottola. Una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative per una squadra che, nonostante il potenziale, deve ritrovare gioco e risultati.

La partita ha visto il Turi partire bene con un primo set vinto (22-25), salvo poi smarrirsi. I soliti errori e una prova difensiva insufficiente hanno consegnato il secondo parziale al Tricase (25-23). Nonostante qualche sprazzo di reazione, i biancoazzurri non sono mai riusciti a ribaltare l’inerzia del match, cedendo anche il terzo e il quarto set (25-21, 28-26).

Mister Girolamo ha schierato Mingolla in regia, Matheus opposto, Scio e Girolamo di banda, Cassano e Furio al centro, Dammacco libero. La Virtus Tricase, guidata da mister Bramato, ha risposto con Marsella in palleggio, D’Amato opposto, Marzo e Bello laterali, Crisostomo e Schiattino centrali, Cazzato libero.

Classifica Girone B

1.Casarano* 28 punti

2.Polignano* 26

3.Turi* 18

4.Squinzano*, Tricase*, Mottola* 17

5.Fasano*, Galatina* 13

6.Materdomini Castellana* 7

7.Taranto* 6

8.Ruffano* 3

(*) Turno di riposo osservato.

Al via i quarti di finale di Coppa Puglia: Turi sfida il Trivianum

Archiviata la prima fase del campionato, il Turi si concentra ora sui quarti di Coppa Puglia, in programma il weekend del 25-26 gennaio. La squadra del presidente D’Aprile affronterà il Trivianum Triggiano, seconda forza del girone A, in una sfida da giocarsi in trasferta. Il Trivianum, con un roster competitivo guidato dagli ex Capurso e Fuentes, vanta un cammino solido in casa, dove ha sempre vinto.

Il Turi, reduce da un periodo difficile, proverà a ribaltare i pronostici. L’appuntamento è fissato per domenica 26 gennaio alle 18:30 al Palazzetto dello Sport di Triggiano.

