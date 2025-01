Volley A3/M, Castellana: non si arresta il momento difficile

Non si arresta il momento difficile della Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca. La Vidya Viridex Sabaudia si aggiudica lo scontro diretto della 16ª giornata del Girone Blu, imponendosi in casa per 3-1 (23-25, 25-19, 25-19, 25-21). Alla New Mater non basta un ottimo inizio di gara e la vittoria del primo set per interrompere la striscia di sconfitte.

Rimane ancora lontano il primo successo esterno per i pugliesi, che vedono sfumare un’occasione cruciale per avvicinarsi ai playout. La contemporanea vittoria di Lecce e Napoli complica ulteriormente la corsa salvezza dei gialloblù, ora distanti 8 punti dalla quart’ultima posizione a sei giornate dal termine.

Errori fatali per Castellana

La prestazione della Bcc Tecbus è stata condizionata da una percentuale offensiva troppo bassa e da un numero eccessivo di errori gratuiti. Ne approfitta Sabaudia, che si porta a casa tre punti fondamentali grazie anche a un Samuel Omwuelo inarrestabile: per l’opposto ben 25 punti e 2 ace, che gli valgono il titolo di miglior realizzatore del match. Tra le fila della New Mater, il capitano Luciano Zornetta è il top scorer con 12 punti al rientro dopo un lungo infortunio.

La partita

L’avvio di gara sorride a Castellana: nel primo set Meschiari firma il break iniziale e consente ai gialloblù di mantenere un margine costante di +5. Nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa, la New Mater regge e chiude il parziale sul 23-25.

Dalla seconda frazione, però, Sabaudia cambia marcia. La Vidya Viridex domina il secondo e il terzo set con due parziali identici (25-19), grazie a una maggiore incisività in attacco e al contributo corale del roster.

Nel quarto set, Castellana tenta di reagire con Iervolino al posto di Meschiari, ma la squadra laziale, trascinata ancora una volta da Omwuelo, prende il controllo già a metà parziale e chiude sul 25-21.

Vidya Viridex Sabaudia – Bcc Tecbus Castellana Grotte 3-1



(23-25, 25-19, 25-19, 25-21)

Sabaudia: Catinelli 4, Stamegna 14, Pizzichini 6, Omwuelo 25, Mazzon R. 10, De Vito 11, Rondoni (L), Mazzon N., Menichini. ne Abagnale (L), Ruiz, Serangeli. All. Mosca.

Castellana Grotte: Cappadona 4, Zornetta 12, Russo 6, Casaro 9, Meschiari 9, Marra 10, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Carta, Mondello, Renzo, Ciccolella 7, Iervolino 3. All. Barbone.

Arbitri: Sergio Pecoraro di Palermo, Andrea Bonomo di Roma.

