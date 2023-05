Volley 1a Div/M: Dinamo Molfetta, secondo atto playoff

Terminata le regular season per le ragazze della Dinamo CAB Molfetta, con un prezioso sesto posto raggiunto nel Campionato di Serie C, la società rivolge l’attenzione alle prestazioni di quella che si è rivelata una sorpresa in questa stagione.

La Prima Divisione Maschile è andata oltre le aspettative e in queste settimane lotta per il salto di categoria. Il secondo posto conquistato ha permesso ai ragazzi allenati da Fabio D’Agostino di prendere parte ai playoff promozione.

Gli avversari sono i ragazzi della Volley Academy SGR, una squadra attrezzata che ha già dato filo da torcere in Gara 1 alla Dinamo. Proprio la settimana scorsa a Molfetta è andato in scena il primo atto dei playoff. Match al cardiopalma, vinto al tiebreak dalla Dinamo CAB Molfetta. Sarà un match altrettanto avvincente e complicato quello in programma domenica 14 maggio in trasferta a San Giovanni Rotondo alle ore 19.

In ballo c’è la possibilità di ipotecare il salto di categoria. «Gara 1 è stata davvero una battaglia disputata tra le due squadre – ha commentato alla vigilia del prossimo match il coach Fabio D’Agostino – contro una compagine dotata tecnicamente e mentalmente, ma noi siamo stati bravi a reagire nei momenti di difficoltà. Sicuramente questa stagione è andata ben oltre quelle che erano le nostre aspettative seppure abbiamo sofferto nel finale per qualche defezione. Per la prossima partita i ragazzi metteranno anima e cuore. Se siamo a qui a giocarci i playoff – ha concluso – è solo merito loro».

Sarà possibile seguire la diretta del match tra Dinamo CAB Molfetta Prima Divisione Maschile e Volley Academy SGR in diretta sulla pagina Facebook della società.

