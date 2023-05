Volley: La Prisma porta a Taranto un giovane opposto di talento

La Gioiella Prisma porta a Taranto un altro giovane talento per la prossima stagione. Si tratta dell’opposto Lorenzo Sala, classe 2002 fresco di chiamata in nazionale: alto 2 metri, è il figlio dell’ex centrale di Modena, Andrea.

Nato a Trento, è cresciuto nelle giovanili del Modena Volley come schiacciatore/opposto. Sala ha giocato tre stagioni nella prima squadra dal 2020, dove è stato spesso chiamato in causa da Andrea Giani, soprattutto al servizio e nel doppio cambio. È stato convocato recentemente per la Vnl dal ct della nazionale maggiore De Giorgi e sarà uno dei quattro opposti azzurri per l’estate 2023.

La vice presidentessa Elisabetta Zelatore delinea le qualità del ragazzo, che sarà inserito nel nuovo progetto Gioiella Prisma 2023-24, sottolineando che Sala “è un giovane atleta con talento e potenzialità, il quale sarà importante per la squadra rossoblù”.

Vincenzo Mastrangelo, tecnico della Prisma Taranto, conferma la scelta di Sala e lo descrive come un giovane talento pronto a sbocciare. “Ha già dimostrato molto a Modena, soprattutto al servizio e nel doppio cambio, ma uscire dalla sua città natale potrebbe essere la soluzione giusta per lui. Arrivando a Taranto, Sala si metterà in gioco in un gruppo squadra interessante, e avrà l’occasione di mostrare il suo valore per la squadra”, dice il coach.

