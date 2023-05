Volley B/M: Turi vince il campionato, ora i playoff per l’A3

Ventidue vittorie su ventisei incontri, solo quattro sconfitte di cui due al tie break: il Turi vince il campionato di serie B chiudendo il girone E con 64 punti.

Un grande risultato per la compagine turese di volley, partita ad inizio anno con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona nobile della classifica ma che con una grande rimonta ha alzato l’asticella sempre più vincendo in volata il torneo, merito di un gruppo solido e compatto e del lavoro dello staff tecnico e societario. Ed ora può sognare in grande con la disputa dei playoff per l’A3.

Al Palaserenelli di Loreto (AN) nell’ultima giornata di regular season arriva l’ultimo successo; dopo esser stata sotto meritatamente per 2-0 al cospetto di una Novavolley che disputa il match perfetto, la squadra di mister Castellaneta ribalta la partita a proprio favore imponendosi a muro, 12 (con Ruggiero che ne totalizza 5) contro 7, alzando le percentuali in contrattacco e soprattutto riducendo drasticamente la percentuale degli errori gratuiti con conseguente maggior efficienza del proprio attacco. Ai locali il duello al servizio con 5 aces contro 1 dei biancoazzurri ed il top scorer Torregiani che firma 28 punti.

Al fischio finale è gioia per tutti: per capitan Scio la disputa dei play off da prima della classe mentre per i ragazzi di mister Giombini il punto conquistato, in parallelo alla sconfitta netta di San Giovanni in Marignano a Civitanova, scongiura la retrocessione diretta rimandando il tutto allo scontro playout contro la formazione romagnola.

La cronaca:

Nelle fasi di riscaldamento il Turi perde Taccone costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al polpaccio. Mister Castellaneta ridisegna i suoi affiancando Furio in coppia con Ruggiero al centro, confermando la diagonale Manginelli-Mathues, Scio ed Incampo di banda, Dammacco libero. Padroni di casa schierati da mister Giombini con Campana in regia, Torregiani opposto, Alessandrini e Angeli laterali, Carotti e Genovesi al centro, Dignani libero.

L’equilibrio di inizio set gli ospiti lo infrangono con Ruggiero da centro (6-7) ed il secondo tocco vincente di Manginelli, 6-8. La panchina biancoazzurra sostituisce Scio (fastidio muscolare) con Primavera. Il Loreto dimostra sin da subito di avere il piglio giusto, prima pareggia sul 9-9 e poi prova a scappare passando dal 12-10 (out Primavera) al 15-12 sancito dall’ace di Torregiani. L’Arrè Formaggi prova a rispondere subito con il muro del 15-14 di Matheus su Angeli e con Incampo che riequilibrano tutto momentaneamente, 15-15. Ma la Nova Volley è carica e determinata, riallunga con Alessandrini sul 18-15 e 21-17. Ventrella rivela Manginelli ma i padroni di casa chiudono con merito 25-19 con il block out di Angeli.

Il Loreto sfrutta la scia positiva del finale di set precedente e parte subito avanti con il muro di Angeli, 5-2. Galvanizzati i padroni di casa allungano senza troppe difficoltà sul 10-5 perchè il Turi gioca il set più brutto del torneo; ci si mettono pure un paio di decisioni arbitrali errate che innervosiscono la squadra (un giallo per proteste ad Incampo). Cambia la regia in casa biancoazzurra ma non basta perché sono diversi gli errori al servizio ed in attacco, i locali chiudono a muro (16-7) e con un Torregiani in palla chiudono 25-14.

L’ Arrè Formaggi inizia con un altro piglio e reagisce portandosi sul 3-6 con il diagonale Incampo. Dopo il 7-11 (out Alessandrini) la palletta di Matheus porta a cinque il gap sul 9-14. Il contro break dei padroni di casa li porta a -2 con l’ace di Torregiani (12-14). L’elastico continua con Incampo (14-18) ed il muro di Ruggiero del 14-19 da una parte ed il muro su Matheus (20-21) dall’altra. Primavera sigla il doppio sorpasso decisivo sul 20-22 mettendo pressione ai neroverdi che tirano out sul 21-24 ed invadono a rete nell’azione successiva, 21-25.

I biancoazzurri fanno subito la voce grossa con Primavera che mura Torregiani sull’1-4 ed ottiene il 2-6 con il mani e fuori. I locali riescono solo a dimezzare le distanze sul 9-11 perchè il Turi alza la voce subito con l’ace di Manginelli (10-13) ed i block out vincenti di Primavera (10-14) e di Incampo sull’11-16. Saldamente al comando la squadra di mister Castellaneta accelera ancora dopo l’attacco da centro di Ruggiero (15-21) e chiude sempre con lo stesso centrale sul 16-25.

Entrambe vogliono vincere l’incontro anche se dagli altri campi arrivano notizie positive per le due squadre. Subito avanti i padroni di casa 4-1 ma gli ospiti con due muri consecutivi di Ruggiero su Alessandrini (7-6) e Angeli (7-7) impattano subito. Dopo il cambio campo (8-7) Incampo pareggia 8-8 mentre il muro di Ruggiero su Alessandrini vale il doppio sorpasso sull’8-10. Loreto resta in agguato e si riallinea sull’11-11. Botta e risposta sino al 13-13. Manginelli stoppa Torregiani sul 13-14 mentre nell’azione successiva il muro di casa invade a rete decretando il 13-15.

NOVAVOLLEY LORETO (AN)-ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) 2-3 (25-19/ 25-14/ 21-25/ 16-25/ 13-15)

NOVAVOLLEY LORETO: Carotti 2, Campana 2, Sannino n.e., Torregiani 29, Alessandrini 15, Vecchietti 1, Angeli 12, Cozzolino n.e., Mangiaterra 4, Genovesi 2, Dignani (L), Ausili n.e., Papa (L) n.e.. Allenatore: L. Giombini.

note: battute sbagliate 15, ace 5, muri vincenti 7, ricezione 61% (26%perfette), attacco 39%.

ARRE’ FORMAGGI TURI: Matheus 19, Portoghese n.e., Taccone n.e., Dammacco (L), Atene n.e., Scio, Furio 1, Cassano, Primavera 14, Ventrella, Ruggiero 11, Manginelli 5, Incampo 16. Allenatore: L. Castellaneta.

note: battute sbagliate 14, ace 1, muri vincenti 12, ricezione 61% (33%perfette), attacco 40%.

arbitri: Aurora Pagliocca (Roma) e Paolo Benigni (Roma).

durata set: 25’; 24’; 26’; 26’; 20’.

