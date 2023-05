Volley C/F: PM Potenza cerca la salvezza attraverso i playout

Parte domenica 14 maggio il percorso play-out della PM Volley Potenza a caccia della salvezza nel doppio confronto con la Bee Volley Lecce, la gara di andata si gioca alle ore 17:00 alla Palestra Caizzo.

Dopo un più che positivo campionato la salvezza per le potentine di coach Marco Orlando passerà dal confronto con la formazione leccese. “Inizia per noi un nuovo campionato – sottolinea alla vigilia il tecnico rossoblù -, tutto quello che abbiamo fatto finora è servito come esperienza, crescita tecnica, tattica e sportiva. Abbiamo studiato l’avversario guardando i video, ci siamo allenati con la spensieratezza: bisogna giocare liberi e sereni, divertirci e far vedere la nostra pallavolo”.

Obiettivo primario chiesto dal tecnico potentino giocare con serenità: “Ho chiesto alla squadra di liberarsi da tutte le ansie e le paure che potrebbero gravare su una partita di questo tipo e di giocare per loro stesse e per il pubblico che verrà a sostenerci”.

Il regolamento prevede gare di andata, ritorno ed eventuale bella. Gara di andata e bella da giocarsi a Potenza in quanto meglio posizionata rispetto alla formazione di Lecce. Gara di ritorno sabato 20 maggio a Lecce e la bella a Potenza sabato 27 maggio.

