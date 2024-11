Virtus Francavilla, è già finita l’avventura di Antonino: torna al Manfredonia

È durata meno di due mesi l’avventura di Vittorio Antonino in forza alla Virtus Francavilla. Il portiere ex Taranto aveva firmato da svincolato lo scorso 26 settembre, ma in mattinata è arrivata la risoluzione consensuale del rapporto. Un’esperienza, se così la si può considerare, che termina dunque dopo zero presenze. Stando alle ultime indiscrezioni, l’estremo difensore classe ’98 dovrebbe tornare al Manfredonia, società tra le fila della quale ha militato nella prima metà della passata stagione, prima di trasferirsi a Brindisi.

