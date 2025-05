Puglia, Margilio ( Aiop): “ Programmazione sanitaria? Occorre estenderla ad altri servizi”

Una programmazione sanitaria triennale, con aumenti di budget già definiti per le annualità fino al 2027 e un confronto strutturato con le associazioni di categoria: è quanto annunciato dall’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, nel corso di un incontro a Bari con i rappresentanti del comparto privato. Una scelta che trova il pieno appoggio di Aiop Puglia – la territoriale dell’Associazione italiana ospedalità privata – che da tempo sollecitava un cambio di passo nella pianificazione delle risorse.

“Accogliamo con favore la decisione della Regione Puglia di operare una programmazione triennale per le Case di cura, consentendo alla sanità privata di procedere a una pianificazione delle risorse di più ampio respiro – ha dichiarato Fabio Margilio, presidente Aiop Puglia –. Auspichiamo che questa previsione possa essere estesa anche ad altri setting assistenziali come RSA, Centri Diurni e strutture riabilitative”.

Nel dettaglio, il nuovo accordo prevede per il 2025 un aumento del 3,5% sul budget storico delle strutture, mentre per gli anni 2026 e 2027 è previsto un incremento del 5%. Una boccata d’ossigeno resa possibile, come spiegato da Margilio, grazie ai maggiori trasferimenti del Fondo Sanitario Nazionale.

Tra i temi toccati durante il confronto, anche quello della mobilità sanitaria interregionale. La recente legge di bilancio regionale ha infatti stabilito il superamento dei limiti di spesa per la cosiddetta “mobilità attiva”, consentendo alle strutture pugliesi di assistere pazienti provenienti da altre regioni. “A questo riguardo – ha aggiunto Margilio – l’assessore ci ha garantito che entro la fine di giugno sarà convocato un tavolo con le associazioni per definire un atto deliberativo che disciplini concretamente questa possibilità”.

Per Aiop Puglia, che rappresenta oltre 30 cliniche nella regione con più di 4mila posti letto e 5mila addetti tra medici, infermieri, tecnici e operatori, si tratta di un segnale importante. “L’incontro – conclude Margilio – ha dimostrato come il dialogo sia la strada più efficace per arrivare a soluzioni condivise che puntano alla qualità del servizio sanitario e al benessere dei cittadini pugliesi”.

