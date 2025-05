Salve, sigilli dei carabinieri forestali a due cantieri: dieci denunce

Continua l’operazione “Another Brick” nel Salento. A Salve, sigilli dei Carabinieri Forestali a due cantieri per abusi edilizi in zona a vincolo paesaggistico. Scattano anche le denunce, dieci in tutto.

L’operazione, denominata “Another Brick”, iniziata nell’aprile 2024 dai Carabinieri Forestali e articolata in più fasi, prosegue incessantemente con gli accertamenti al suolo salentino.

L’attenzione è particolarmente concentrata su quelle aree che, per il loro pregio naturalistico-ambientale, sono sottoposte a vincolo e, nello stesso tempo, soggette ad un crescente interesse per uso turistico-residenziale. Le forze dell’ordine stanno verificando che l’attività edilizia non venga esercitata con abusi di legge.

L’ultimo episodio riguarda due cantieri in contrada “Monacelle” a Salve. In questo caso è stato accertato che, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), si stavano ricostruendo su due cantieri vicini altrettanti fabbricati in pietra a secco, già crollati. Con la probabile intenzione di realizzare nuove strutture con maggiori volumetrie, più grandi in superficie e in altezza e con l’impiego di malta cementizia. Quest’ultima in difformità da quanto prescritto nel titolo abilitativo rilasciato dal Comune per le zone agricole.

Entrambi i cantieri sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte dei Carabinieri Forestali del nucleo di Tricase, in modo da evitare la prosecuzione dell’attività illecita. Dieci le persone denunciate, fra proprietari, direttori dei lavori e titolare della ditta esecutrice.

