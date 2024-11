Fidelis Andria, La Monica rescinde: Savoia e Matera sulle sue tracce

Giuseppe La Monica non è più un calciatore della Fidelis Andria. L’attaccante classe ’96 ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava ai federiciani, ed è ora a caccia di una nuova avventura. Sulle tracce del centravanti ex Sorrento ci sarebbero Matera e Savoia, con il club campano al momento in netto vantaggio rispetto a quello lucano. Difficile dunque che la punta 28enne resti nel girone H, ma ciò che è certo è che non vestirà più la casacca della Fidelis Andria, con addosso la quale ha giocato undici gare in stagione, realizzando anche un gol in coppa appena due settimane fa.

