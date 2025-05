Taranto: Emiliano apre a rigassificatore, Urso apprezza

Il presidente della Regione: “Solo con garanzie ambientali”. Il ministro: “Serve collaborazione”

“Se il gas è necessario per la decarbonizzazione, è un sacrificio che può essere ipotizzato”. Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha aperto alla possibilità di accogliere una nave rigassificatrice nel porto di Taranto, nell’ambito del progetto di transizione verso un’industria siderurgica a basse emissioni.

La dichiarazione è arrivata nel corso del Giubileo per la sostenibilità, dove Emiliano ha precisato che ogni eventuale sacrificio ambientale deve essere compensato da “una totale e sicura decarbonizzazione nel tempo più breve possibile, per abbattere le emissioni a zero e dimezzare quelle di CO2”.

Il presidente ha sottolineato che prima di assumere decisioni definitive, sarà necessario un “piano complessivo” che chiarisca le reali intenzioni del Governo in merito alla transizione green dell’ex Ilva: “Quando avremo garanzie sulla reale volontà di decarbonizzare in fretta la fabbrica, potremo discutere delle altre richieste”.

A commentare positivamente la posizione del governatore pugliese è stato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che ha ribadito l’importanza della collaborazione istituzionale: “Ho apprezzato le parole del presidente Emiliano. Il rigassificatore rappresenta una condizione urgente e necessaria per garantire la piena decarbonizzazione, che sarà la base dell’accordo di programma con enti locali e autorità competenti”.

Urso ha inoltre sottolineato che solo con un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) avanzata e condivisa sarà possibile conciliare la tutela della salute e dell’ambiente con la sostenibilità economica del progetto. “Questa è la strada giusta per salvare e rilanciare il sito siderurgico di Taranto”, ha concluso il ministro.

Le posizioni convergenti di Emiliano e Urso segnano un passo avanti nel complesso percorso di riconversione dell’ex Ilva, dove produzione e ambiente sono chiamati a trovare un nuovo equilibrio.

