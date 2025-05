Virtus Francavilla, questa sera torna a parlare il presidente Magrì

Il giorno tanto atteso dai tifosi della Virtus Francavilla è arrivato. Dopo l’annuncio del disimpegno, arrivato oltre tre mesi fa negli studi di Antenna Sud, il presidente Antonio Magrì rompe il silenzio e questa sera nel corso di Abc Calcio, trasmissione che andrà in onda sul canale 14 dalle 20.30 alle 22.30 e poi alle 22 su Teleregione con una puntata speciale di Passione Biancazzurra, svelerà nel dettaglio la propria decisione sul futuro del club francavillese.

Il numero uno degli imperiali, uscito di scena nelle ultime settimane, si è preso qualche settimana di tempo dopo il termine della stagione 2024/25 per riflettere se e come far ripartire il progetto Virtus. Dalla propria posizione a quella di Coletti, passando per il quadro dirigenziale, le ambizioni e una vision da rinnovare: Magrì chiarirà ogni aspetto, anche relativo a un possibile interesse di cordate o imprenditori pronti eventualmente a subentrare. È l’ora della verità.

