BRINDISI – Il presidente del consiglio Comunale di Francavilla Fontana Domenico Attanasi è il nome indicato da Azione per la candidatura alla Camera dei Deputati. Lo rivela la segreteria provinciale e regionale del partito di Carlo Calenda.

Azione sceglie Attanasi

“È quello di Domenico Attanasi, avvocato penalista di 43 anni, Presidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana e leader del movimento civico IDEA per Francavilla, il nominativo indicato – si legge in una nota – dalla segreteria provinciale e regionale di AZIONE per la candidatura nel collegio uninominale e al primo posto del listino plurinominale della Camera dei Deputati per la Provincia di Brindisi.

Chi è Domenico Attanasi

“Attanasi, già vice presidente nazionale dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), avrebbe manifestato la propria disponibilità alla candidatura – si legge nel comunicato – dicendosi in ogni caso lusingato dalla indicazione a prescindere da quelli che saranno gli sviluppi politici della vicenda, avendo già da tempo espresso condivisione nei confronti dei valori di riferimento e delle proposte politiche di Azione e del suo leader Carlo Calenda e sottoscrivendo la tessera del partito”.