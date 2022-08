FRANCAVILLA FONTANA – A volte, la vita è come un replay, penserebbe Samuele Bersani, l’autore di Giudizi Universali atteso a Francavilla Fontana per un concerto in programma in piazza Giovanni XXIII mercoledì sera. E chissà che, per raggiungere il palco, forestieri e francavillesi non si ritrovino a passeggiare lungo via Casalino, nel centro storico, dove, dopo anni di degrado e schiamazzi, sarà realizzato una sorta di “murales per terra” curato dall’artista Mino di Summa, giramondo tornato a queste latitudini per un progetto condiviso con la soprintendenza. Ne abbiamo parlato con lo stesso artista e con il sindaco Antonello Denuzzo.

E poi, appunto, c’è Bersani. Un concerto di livello, totalmente gratuito, da vivere in una delle piazza più belle del Salento, al centro del Salento. Dentro a un replay, con Mino Di Summa, con Samuele Bersani. Con via Casalino che, appunto, rivendica più cura, più amore, soprattutto più arte. Lì, al centro del Salento.