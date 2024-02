Il Picerno cade al “Curcio”: Benevento vince in rimonta

In questa 27esima Giornata si affrontano le due squadre più in forma di questo girone di ritorno: il Picerno di Emilio Longo e il Benevento di Gaetano Auteri. Entrambe le compagini arrivano da due pareggi rispettivamente contro Crotone e Cerignola. Lucani che non vogliono perdere terreno sulla capolista, Juve Stabia, campani che vogliono invece guadagnarlo. Una sfida di alta classifica aperta ad ogni risultato. La gara inizio con un minuto di silenzio per le vittime di Firenze.

Il primo tiro della partita arriva dopo 5 minuti dai piedi di Ceccarelli che calibra la mira. Dopo sessanta secondi, infatti, il numero 7 melandrino (1-0) sfrutta al meglio la sponda di D’Agostino e non lascia scampo a Paleari. Al 17esimo rete annullata al Benevento per un fallo di mano di Ciano che si aggiusta la palla prima di deporla in rete. Al minuto 24 è Talia a provarci dal limite ma il tiro è impreciso e si spegne sul fondo. Al 29esimo bella giocata di Lanini che prova il destro da posizione defilata con la palla che va fuori di un soffio. Al 37esimo pecca di egoismo Ceccarelli con un tiro dal limite che non inquadra la porta. L’occasione per il raddoppio arriva al minuto 41 con Murano che servito al bacio da D’Agostino trova Paleari reattivo a chiudergli lo specchio della porta. Si va cosi negli spogliatoi.

La prima occasione della ripresa arriva al minuto 56 con Talia che impegna Merelli alla non facile respinta bassa. Al 66’esimo ci prova Simonetti da posizione defilata con un tiro forte e teso che trova la deviazione plastica dell’estremo difensore lucano. Al 73esimo è miracoloso ancora Merelli a deviare sulla traversa un colpo di testa da centro area. Il pareggio degli ospiti arriva al minuto 79 con Ciciretti (1-1), subentrato a Ciano, che realizza il penalty concesso sul precedente fallo di Biasiol su Pinato. Passano 60 secondi e i ragazzi di Auteri passano in vantaggio con un altro subentrato dalla panchina: è infatti Carfora a spingere in rete il cross basso Lanini.

Non bastano i 5 minuti di extra time al Picerno per evitare la quarta sconfitta stagionale, la seconda tra le mura amiche del “Curcio”. Lucani che a parte la rete dell’uno a zero hanno poi creato poche occasioni soprattutto nella ripresa condizionati in parte anche dall’assenza del capitano Emmanuele Esposito. Merito al Benevento che ha saputo reagire al momentaneo svantaggio e ribaltare il risultato conquistando tre punti di carattere grazie anche ad una panchina di assoluto valore.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – BENEVENTO

Domenica 18 febbraio 2024, ore 20.45, stadio “D. Curcio”: 27a Giornata Campionato Serie C – Girone C

PICERNO (4-2-3-1) Merelli; Pagliai, Gilli, Cadili, Novella; Gallo, Pitarresi; D’Agostino (62’ Ciko), Maiorino (23’ Albadoro), Ceccarelli (62’ Biasiol, 84’ Albertini

); Murano (84’ Petito).

A disp.: Summa, A. Esposito, Allegretto, Santarcangelo, Petito, Guerra, Svarese, Graziani.

All. Longo

BENEVENTO (3-4-3) Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Simonetti, Talia (58’ Pinato), Nardi, Masciangelo (89’ Improta); Ciano (58’ Ciciretti), Starita (58’ Carfora), Lanini (90’ Ferrante).

A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Kubica, Marotta, Agazzi, Rillo, Viscardi, Capellini, Bolsius.

All. Auteri

Arbitro: Giaccaglia (Jesi)

Guardalinee: Boggiani (Monza) – Colavito (Bari)

Quarto Uomo: Guazolino (Torino)

AZ PICERNO 1 – 2 BENEVENTO

MARCATORI: 6’ Ceccarelli, 79’ Ciciretti, 80’ Carfora

AMMONITI: 16’ Pastina, 86’ Petito, 88’ Nardi,

ESPULSIONI:

CORNER: 8 – 4

RECUPERO: 2’ – 5’

SPETTATORI: 742

INCASSO: 8.023,00 €

