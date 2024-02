Monopoli, Taurino: “Non segniamo in situazioni incredibili, dobbiamo tenerci i fischi”

L’allenatore del Monopoli Roberto Taurino commenta così la sconfitta contro il Latina: “Il rammarico più grosso è che si stanno perdendo partite facendoci del male. Ci sta prendere gol nel calcio se gli altri sono bravi e ti fanno gol sotto l’incrocio. Regalare un gol così, in un momento delicato, quando avevamo chiesto ai ragazzi di giocare più semplice, di giocare qualche palla in verticale in più per non mettersi in queste situazioni dispiace molto. Angileri ha fatto una buonissima partita, ma quando fai un errore così ti pesa sulla testa. Lui è stato anche bravo a non farsi trascinare in una partita negativa. Abbiamo concesso solo quella palla, dopodiché noi abbiamo creato tante situazioni a tu per tu, in area di rigore. Non stiamo riuscendo a fare gol anche in situazioni incredibili, ma il calcio ci ha insegnato che succede anche questo”.

Sulla contestazione: “Li capisco. Al pubblico non posso dire nulla. E’ giusto che manifesti il proprio dissenso. Dobbiamo tenerci i fischi e le parole dei tifosi che stanno soffrendo come noi. Il tifoso vive di passione e in questo momento quella passione vede una squadra che perde per l’ennesima volta in casa e non può essere felice”.

