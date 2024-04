Giuseppe Conte, tour elettorale in Puglia dal 3 al 5 maggio

Dal 3 al 5 maggio, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, sarà in Puglia per una serie di eventi e incontri in vista delle elezioni amministrative ed Europee.

Primo appuntamento pubblico venerdì 3 maggio a Lecce: alle 11.00 incontrerà i cittadini al mercato bisettimanale. In serata, alle 20.30, sarà in piazza Sant’Oronzo insieme ai candidati del M5s a supporto del sindaco Carlo Salvemini.

Alle 10.30 di sabato 4 maggio parteciperà all’assemblea regionale del Movimento 5 stelle Puglia insieme a Paola Taverna, vicepresidente vicaria M5s, Mario Turco, senatore e vicepresidente M5s, Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente M5s, Roberto Fico, presidente Comitato di garanzia, Alfonso Colucci, capogruppo commissione Affari costituzionali alla Camera e Organo di controllo M5s.

Nel pomeriggio, alle 17.00, incontrerà i candidati M5s e i cittadini a Gioia del Colle, in via Giosuè Carducci; alle 18.00 sarà a Santeramo in Colle, piazzetta del Lago; alle 19.00 a Rutigliano in piazza Cesare Battisti.

Ultimo appuntamento in via Sparano, a Bari: alle 20.30 incontro pubblico a sostegno della lista M5s e del candidato sindaco Michele Laforgia. Domenica 5 maggio, alle 11.00, sempre a Bari parteciperà alla presentazione del libro di Pasquale Tridico: “Governare l’economia per non essere governati dai mercati”. In serata, alle 18.30, tappa corso Garibaldi a San Severo per un incontro pubblico sull’autonomia differenziata.

