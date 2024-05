Emiliano in Antimafia, ‘Nessuna indagine sulla Puglia’

“Sulla Regione Puglia non è in corso nessuna indagine. Vi chiedo tutela, cioè di raccontare a tutta l’Italia, per favore, che il presidente della Regione Puglia non è oggetto di alcuna indagine, di nessun tipo, in nessuna delle inchieste”. Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, durante l’audizione in commissione parlamentare Antimafia. “C’è confusione per cui si ha l’impressione che debba rispondere di qualcosa. Io vi prego di ribadirlo, la Regione Puglia non c’entra nulla con le indagini in corso a Bari. Neanche la giunta comunale di Bari è oggetto di indagine, è esente da qualsiasi indagine. Non mi mettete in paragone con altre vicende dolorosissime che stanno accadendo in altre zone di Italia”, ha aggiunto Emiliano.

“Non ho apprezzato le parole di Don Cassano su Piantedosi” – “Non ho apprezzato la frase di don Cassano (“Piantedosi criminale”): ho chiamato Piantedosi per rappresentargli il mio disappunto e dargli la mia solidarietà. Non l’ho fatto pubblicamente per lo stesso motivo per cui il ministro non l’ha querelato, era opportuno evitare qualsiasi ulteriore propaganda a una frase inopportuna”, così Michele Emiliano ha risposto a una domanda di Maurizio Gasparri.

