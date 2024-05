Emiliano in Antimafia: ‘Forse Decaro non c’era da sorella boss’

“Non escludo di aver dato dettagli sbagliati durante il mio intervento sul palco, e se il sindaco di Bari, Antonio Decaro. dice di non essere stato presente all’incontro con la sorella del boss di Bari Vecchia probabilmente ha ragione lui”. Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, durante l’audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia. “Io però – ha aggiunto – ricordo un episodio simile accaduto in piazza della Cattedrale, Antonio Decaro mi disse ‘vedi quelli sono stati’, con riferimento all’episodio delle minacce a lui rivolte. “Affrontai questi ragazzi e dissi “questo ingegnere è il mio assessore quindi non toccatelo, lasciatelo lavorare”. Lo stesso discorso che facevo a tutti. Non siamo andati dalla Polizia perché il racconto di Antonio Decaro non conteneva notizie di reato”.

