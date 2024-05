Roma – “Sono sereno”, ha risposto Michele Emiliano entrando a palazzo San Macuto per l’audizione in commissione antimafia. Dopo una lunga relazione il Governatore della Puglia ha risposto alle domande dei parlamentari.

“Andai dalla sorella del boss Capriati per far capire che l’aria era cambiata – ha detto -. Le mie parole circa l’incontro sono state fraintese da chi non conosce Bari”.

Sul caso dei messaggini mandati all’ex assessore Alfonsino Pisicchio la mattina dell’arresto: “L’indagine su di te ha ripreso vigore, dimettiti o ti revoco”, ha risposto stizzito alla domanda della Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, che “non c’è stata alcuna fuga di notizie”, spiegando però, che la questione non fa parte del tema dell’audizione in commissione.

