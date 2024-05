Torremaggiore, audio shock candidato FdI: ‘Io fascista e contro gay’

Audio shock di un candidato consigliere comunale nelle liste di Fratelli d’Italia a Torremaggiore, nel Foggiano, che va al voto per rinnovare sindaco e consiglio comunale l’8 e il 9 giugno prossimi.

Nell’audio, finito sulla pagina Instagram di ‘San Severo Trash’, il cadidato si dichiara, tra l’altro, fascista, contro gli stranieri e i gay. Premette di essere della Lega, nonostante la candidatura in Fratelli d’Italia, e di essere sceso in campo per fornire un’alternativa in più alla città di Torremaggiore e per fare qualcosa per il territorio.

Immediata la reazione della candidata sindaca Margherita Di Pumpo sostenuta dai due maggiori partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica per Torremaggiore. “Sono venuta a conoscenza dell’audio nella tarda serata di ieri (giovedì 9 maggio, ndr) e sono immediatamente intervenuta per prendere le distanze mettendo il candidato fuori dalle liste. Sono estremamente indignata, queste affermazioni non appartengono a me, peraltro insegnante e dirigente scolastica, e alla coalizione che rappresento. Sono rimasta allibita anche perché mi propongo come immagine culturale e questi disvalori non mi appartengono”.

Sulla questione è intervenuto anche Michele Di Virgilio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. “Prendiamo nettamente le distanze e condanniamo in toto le sue affermazioni che non rappresentano affatto le idee e i valori del partito quali la difesa della famiglia e dei confini nazionali nell’alveo della democrazia”. (ANSA).

