Lecce: sposa fidanzata storica ma si finge celibe con l’amante, lei lo denuncia

SPACCIANDOSI COME CELIBE E’ STATO ACCUSATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA

Ha mantenuto una relazione di sette anni con una coetanea nascondendole di essere sposato con la sua fidanzata storica. La donna ha scoperto l’inganno attraverso i social media, vedendo foto del matrimonio avvenuto nel 2021. Pare che avessero anche cercato casa nel 2022, ricerca interrotta per la malattia del padre di lui. Dopo aver compreso la verità, ha denunciato l’uomo alla Procura. Il trentottenne è stato condannato per sostituzione di persona e dovrà risarcire l’ex fidanzata. La pena di quattro mesi di reclusione è stata convertita in una multa di 1.800 euro.

