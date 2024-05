Lega, Salvini e Vannacci a Bari lunedì 13 maggio

Nuova uscita pubblica per Matteo Salvini assieme a Roberto Vannacci. Il segretario della Lega e il generale, candidato dal partito alle Europee, parteciperanno insieme a Bari, lunedì 13 maggio, a una delle tre grandi manifestazioni organizzate dal partito in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno.

L’appuntamento, rilanciato da Vannacci sui propri profili social, è in programma all’hotel Villa Romanazzi Carducci, alle 18. Si tratta di uno degli eventi per la campagna elettorale (gli altri saranno a Milano e Roma) annunciati da Salvini in occasione dell’ultimo Consiglio federale della Lega.

Intanto, la Lega su Facebook ha pubblicato un messaggio con scritto “Forza Generale!”, commentando una notizia dell’annullamento di una presentazione del libro di Vannacci in provincia di Brindisi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author