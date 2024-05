Barletta, Questura pianifica controlli su movida del centro storico

BARLETTA – La movida del centro storico di Barletta sotto la lente d’ingrandimento della Questura della BAT. Per l’estate alle porte e per la crescente affluenza durante i weekend, aumenta l’attenzione nei confronti delle aree più frequentate della città della Disfida. Presidi di Polizia previsti nei pressi delle attività commerciali e non solo, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il controllo in particolare nel fine settimana.

L’arrivo dei nuovi agenti di Polizia, 65 unità entro il mese di giugno, permetterà di distribuire nuove forze sul territorio e Barletta resta tra i centri cardine da tenere sotto osservazione. Attesa per le nuove attività della Questura della BAT e per i primi riscontri delle operazioni imminenti in città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author