Lecce – Mister Gotti al termine del pareggio pirotecnico maturato al termine di Lecce – Monza ha parlato di un risultato sfumato che avrebbe regalato una classifica che avrebbe chiuso i discorsi salvezza: “Ovviamente viene da dire che peccato aver pareggiato dopo essere passati in vantaggio al 92′. Invece il calcio insegna che nulla è scritto. Subire gol dopo un rigore di queto tipo, ovviamente dispiace tanto.” “E’ stata una partita tosta giocata su tutti i palloni dove nessuno si è risparmiato, con grandi equilibri. Il pareggio è il risultato più giusto. Ovviamente la vittoria avrebbe chiuso i discorsi salvezza, adesso invece si ritorna a lottare. La prestazione però è comunque stata molto positiva” “Il fine partita annulla quello che è stato e ci porta subito a pensare alla prossima sfida con il Cagliari”. “L’idea era quella di far muovere tanto il Monza che è bravissimo a venire sui riferimenti, quindi noi abbiamo provato a muoverci tanto per togliere questi riferimenti. Sicuramente la partita è stata una partita dura, maschia che ha messo in difficoltà entrambe le squadre nel costruire in una certa maniera.”. “Krstovic vive per il gol; ha trovato un inizio di campionato dove si è rinforzato da solo, poi si è perso a livello realizzativo sebbene creasse tanto. Certamente per lui il gol è una cosa particolarmente importante”.

