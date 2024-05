Ha avuto un ruolo principale nell’ultima stagione, trascinando la New Taranto calcio a 5 alla vittoria della Serie A2: anche nel campionato 2024/2025 il club ionico si avvarrà delle qualità tecniche e fisiche di Rodrigo Lopes.

L’universale, classe 1992 alto 174 cm, continuerà il proprio percorso di crescita in riva allo Ionio per la grande gioia dei tifosi e della dirigenza, che ha voluto fortemente trattenere il giocatore e crede tantissimo nelle sue qualità.

Lopes è stato uno dei veri e propri punti di riferimento, nelle ultime stagioni, in casa New Taranto: gol a raffica, assist man, uomo spogliatoio e punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria squadra e allenare, anziché ritrovarselo da avversario.

Il trentaduenne è pronto a disputare una nuova stagione con la maglia rossoblù: «Sono estremamente soddisfatto di essere stato riconfermato con Taranto per il prossimo campionato. È un onore continuare a far parte di questa squadra per il quarto annoconsecutivo. La mia voglia di rimanere a Taranto è stata predominante rispetto ad altri progetti: qui mi sento in casa e credo nel progetto sportivo che stiamo costruendo insieme».

Lopes, che in rossoblù ha già vissuto ben tre promozioni consecutive, conosce bene gli obiettivi e le ambizioni societarie: «Secondo me, sta nascendo una squadra determinata e ambiziosa. Penso che con molto lavoro possiamo puntare ad ottenere risultati importanti nel prossimo torneo e competere ad alti livelli. Dopo aver segnato 33 reti nella scorsa stagione, ho grandi ambizioni per il prossimo torneo di A2 Élite. Voglio continuare a migliorare e contribuire al successo della squadra, puntando a raggiungere traguardi ancora più significativi».

