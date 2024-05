Motori: Cardetti a Fasano per riscattare il debutto di Erice

Secondo impegno stagionale per Giuseppe Cardetti, pilota di Adelfia, che dopo aver debuttato in questo 2024 a Erice, scende dalla “provvisoria” Mini Cooper S, usata in Sicilia, per salire sulla Peugeot 308 dell’AC Racing, con cui erano già in programma gli impegni di questa stagione.

Il pilota della Fasano Corse vorrà riscattare Erice a partire dalla gara della Coppa Selva di Fasano, arrivata alla sua 65a edizione. Il programma stagionale del veloce pilota pugliese prevedrà il Supersalita completo per andare all’assalto sportivo della RSTC2, proprio con la 308 sopracitata.

Forte del successo titolato del 2021 in RSD e del terzo posto assoluto in RS CUP nel 2022, Cardetti per questa annata proverà a tornare al successo in una categoria che si presenta colma di validi avversari.

Il pilota di Adelfia, in questa esperienza, verrà appoggiato da un partner importante come Dill’s, nota azienda pugliese specializzata nella costruzione di stazioni di servizio e anche nella distribuzione di carburanti. Un binomio che si spera porti a tante altre soddisfazioni.

