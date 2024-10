Latiano, Alessio Tacchinardi ospite al circolo tennis: “La gente del sud è eccezionale”

Un ospite speciale al Circolo Tennis di Latiano, oggi più che mai fiore all’occhiello del territorio per quanto concerne non solo il tennis, ma anche il padel. Si tratta dell’ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi. Ma cosa ci faceva a Latiano un ex campione Europeo? Ce lo ha raccontato personalmente.

“Sono stato pochi giorni fa ospite ad uno Juventus Club di Brindisi, lì ho conosciuto un amico che mi ha proposto di venire qui a Latiano un paio di giorni per giocare a padel, ossia una delle mie passioni. Ho conosciuto gente eccezionale, ma non avevo dubbi. Al sud incontro sempre solo gente per bene. Anche quando sono venuto a giocare da queste parti ho riscontrato sempre solo affetto e calore. Il presidente mi ha accolto alla grande, sto passando delle giornate fantasiche e mi sto divertendo molto. Qui ci sono tantissimi juventini, non mi aspertavo di trovarne così tanti, mi sento a casa. Questo circolo è pazzesco, non ha nulla da invidiare alle strutture che frequento al nord. Fernando è una persona molto ambiziosa, ha in mente grandi progetti per Latiano. La differenza in questi casi la fa sempre le gente che trovi in certi impianti, qui ho trovato solo persone straordinarie, che mi ha fatto sentire a casa”.

Tanto il calore che ha riscontrato da parte dei tifosi, bianconeri e non solo, che lo hanno sia intercettato in giro per la città, ma anche raggiunto direttamente al circolo del presidente Fernando Miglietta: “Tacchinardi è un ragazzo straordinariamente umile, veramente una persona per bene. Fin dal primo istante in cui ci siamo conosciuti mi ha dato questa impressione. Si comporta come se non fosse nessuno. Un sacco di gente è venuta per scattare una foto o per farsi firmare un autografo e lui ha dimostrato sempre massima disponibilità”.

Una presenza, quella di Tacchinardi, che testimonia ulteriormente la crescita esponenziale del circolo tennis latianese.

