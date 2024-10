Golf: in Puglia scocca l’ora delle ‘legends’ del green

In Puglia è l’ora delle ‘legends’ del green. Da giovedì a sabato prossimi al San Domenico Golf di Savelletri di Fasano (Brindisi) andrà in scena il ‘Sergio Melpignano Senior Italian Open’, quarto e penultimo appuntamento 2024 dell’Italian Pro Tour.

Inserito anche nel calendario del Legends Tour, riservato agli ‘over 50’, vedrà in gara tanti campioni del passato e 16 tra gli attuali migliori venti giocatori del circuito. L’evento, arrivato alla 13/a edizione, metterà in palio 400.000 euro di cui 60.000 andranno al vincitore.

A guidare i cinque azzurri in gara ci sarà Costantino Rocca. Tra i pionieri del golf italiano, vincitore di cinque titoli sul DP World Tour e di due sul Legends Tour (quando ancora si chiamava European Senior Tour), in carriera ha giocato per tre volte la Ryder Cup conquistandola due volte insieme al team Europe. Con il bergamasco ci saranno pure Emanuele Canonica, Michele Reale, Alessandro Tadini e Mauro Bianco.

A difendere il titolo conquistato nel 2023 sarà invece il sudafricano James Kingston, a segno anche nel 2021 e secondo nel 2022. Tra i più attesi c’è poi il brasiliano Adilson Da Silva, numero 1 dell’ordine di merito del Legends Tour.

All’appuntamento prenderanno parte anche 15 amateur (con classifica a parte), tra questi gli ex calciatori Roberto Donadoni, Mauro Tassotti e Michele Paramatti. Il torneo, che si chiuderà domenica 27 con la Pro-Am, è dedicato a Sergio Melpignano, fondatore del circolo e promotore dello sviluppo del golf e del turismo golfistico in Puglia.

