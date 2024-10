Motori, campionato Italiano ACI Sport: Argese e Pezzuto si giocano il titolo

Sarà l’ultimo appuntamento titolato in Puglia e potrebbe rivelarsi decisivo per la stagione: il prossimo 3 novembre il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport tornerà sulla Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, per la sesta edizione del “Trofeo d’Autunno”, organizzato dall’associazione La Fenice in collaborazione con Basilicata Motorsport, e sarà una sfida imperdibile per gli sportivi e gli appassionati con i più caldi toni dell’agonismo e della strategia.

Sui 1350 metri del singolare tracciato che si affaccia sullo Jonio, a giocare un ruolo determinante non ci saranno infatti solo la velocità e l’abilità tra le chicane, ma anche la costituzione numerica delle classi e dei gruppi ed il pilota appartenente ad una categoria più numerosa può raggranellare un punteggio più alto in classifica.

Al comando della graduatoria provvisoria c’è il leccese Nicolò Pezzuto, portacolori della scuderia Casarano Rally Team, con l’en plein di vittorie tra le Vst a bordo del suo Kart cross 600 Yacar. Occupa un gradino più in basso il campione italiano in carica, nonché vincitore della passata edizione, il pilota della Fasano Corse Donato Argese che per restare in corsa alla conquista del secondo titolo tricolore deve assolutamente vincere al volante della Radical SR4 Suzuki dei fratelli D’Amico di Fasano. E’ lotta ravvicinata per la terza piazza, al momento appannaggio del potentino Giovanni Giuliano (Scuderia Vesuvio), su Citroen Saxo Vts 1.6.

Gli organizzatori comunicano che le iscrizioni alla corsa saranno aperte fino alle ore 24 di mercoledì 30 ottobre e potranno essere effettuate mediante la procedura online nell’area riservata ai piloti sul sito www.acisport.it.

Alla competizione sono ammesse le vetture appartenenti ai diversi gruppi e classi previste dal regolamento ACI Sport, come le vetture sport prototipi, monoposto e formule, Kart Cross, oltre alle comuni vetture turismo appartenenti ai gruppi E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, gruppi A ed N, alle vetture strettamente di serie che concorreranno nei gruppi Racing Start e Racing Start Plus, e quelle appartenenti alle HST (auto storiche).

