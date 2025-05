Gallipoli, incendio vicino Parco Gondar: al vaglio ipotesi dolo

Un incendio ha colpito la pineta situata di fronte al Parco Gondar, nella zona a sud della città. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una delle quali composta da volontari. Le operazioni di spegnimento sono state rapide, ma il rogo ha comunque interessato un’area di vegetazione spontanea a ridosso della costa.

Al momento non è ancora possibile quantificare con precisione l’entità dei danni, poiché una delle squadre è attualmente impegnata in un secondo intervento nella zona. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno destato preoccupazione tra residenti e turisti, vista la vicinanza con una delle aree più frequentate durante la stagione estiva.

Non si esclude la natura dolosa del rogo. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili per accertare le cause dell’incendio, mentre i tecnici valuteranno l’eventuale compromissione della macchia mediterranea e degli alberi della pineta.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, con una stima dettagliata dei danni

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts