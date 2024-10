Pallamano A Bronze, Fasano allunga la striscia positiva

Fa bis la Innotech Serra Fasano che continua la sua striscia positiva nella gara d’esordio stagionale nella Palestra Zizzi, superando la Modula Casalgrande (29-25), rimanendo così in testa alla classifica. Davanti ad un folto pubblico che, nonostante l’orario insolito, ha riempito le gradinate della palestra Zizzi, Giannoccaro e compagni partono bene e a metà della prima frazione di gioco diventano padroni del match, chiudendo con un vantaggio rassicurante il primo tempo (14-8). Nel secondo tempo, dopo una prima fase di equilibrio, la Modula Casalgrande approfittando delle otto esclusioni subite dai fasanesi, riduceva sensibilmente lo svantaggio, ma la Innotech era brava a superare il momento di difficoltà e a gestire bene i momenti finali della partita fino al 29-25 della sirena.

Partenza positiva per i padroni di casa che, dopo una prima fase di studio ed equilibrio, già al 12’ conducono 5 a 0 grazie ad un buon equilibrio difensivo e alle reti di Luigi Passiatore (3) e Raimondi (2). Lamberti provava a rivitalizzare i suoi con due belle reti, ma la Innotech rispondeva colpo su colpo e trascinata dai fratelli Passiatore trovava un altro allungo e al 22’ si riportava sul +5 (10-5). Gli emiliani ritrovavano la rete con Lamberti, ma la Innotech trascinata da Vicenti rispondeva con un’altra accelerazione (14-7). Nell’ultimo attacco del primo tempo, però, il Casalgrande trovava la rete del 14-8 con cui le squadre andavano al riposo. Dopo il riposo, la squadra di coach Trapani parte bene trovando con Giuseppe Passiatore la rete del +7 (15-8), ma dopo qualche minuto arriva la prima delle otto esclusioni che subirà la Innotech, che di fatto la costringerà a giocare in inferiorità, a volte anche doppia, per circa metà della seconda frazione. E’ il terzo minuto quando Luigi Passiatore deve lasciare il campo temporaneamente e a differenza di quanto accaduto a Noci, la Innotech paga carissima l’esclusione. Il Casalgrande grazie ad una difesa aggressiva, nel giro di due minuti, realizza un 3 a 0 che riapre la partita (15-12). Recuperata la parità numerica, i fasanesi ritrovavano immediatamente la lucidità che sembravano aver perso. Trapani para con sicurezza, mentre Raimondi e Luigi Passiatore, con due reti a testa, riportano la Innotech a +7 (21-14) costringendo coach Fiumicelli al time out. Al rientro in campo, gli emiliani accorciavano a -5 grazie anche alle esclusioni temporanee di Giannoccaro e Vicenti, ma questa volta non andavano oltre, anche perché tra i pali, dopo le belle parate di Trapani, Ricco para dai sette metri su Montanari.

Si arriva così al 18’ con Giannoccaro che trova la rete del nuovo +7 (23-16). Partita chiusa? No perché dal 19’ al 28’ la Innotech rimedia cinque esclusioni e gioca sempre in inferiorità, a volte anche doppia, e il Casalgrande ne approfitta per ritornare sotto e grazie ad un parziale di 4 a 0, al 24’, torna a -2 (24-22). La Modula accarezza l’idea della rimonta, anche perché al 25’ è nuovamente a -2 (25-23), ma la Innotech si riprende dallo sbandamento e trascinata da Giannoccaro, autore di tre reti nel giro di tre minuti, rimette a distanza di sicurezza gli avversari (28-23). Ma il Casalgrande non si arrende e fino alla fine prova a ridurre al massimo il gap, portandosi sul 28-25.

L’ultima rete, però, è del giovane pivot Kola che fissa il risultato sul 29-25 finale.

