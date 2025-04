Futsal A2/M: Audace Monopoli sconfitta nel derby, ma comunque ai playoff

Nell’ultima giornata della regular season di Serie A2 Girone D, la Kredias Audace Monopoli cede in casa per 2-6 nel derby contro il Sammichele, già retrocesso in Serie B. Una sconfitta indolore per i gialloblù, già certi da una settimana della qualificazione ai playoff per la Serie A2 Elite.

Gara sperimentale in vista della semifinale

Vista la posta in palio ormai ridotta e l’impossibilità di migliorare la classifica senza un passo falso del Canicattì (che non è arrivato), il tecnico Giacovazzo ha dato spazio a una formazione sperimentale, con largo impiego di under e tenendo a riposo Rodrigo, mentre Leggiero è rimasto fuori per infortunio.

La cronaca del match

La partita si apre con una traversa di Ferri dopo appena 3 minuti, ma è il Sammichele a passare in vantaggio al 14’ con Masi, raddoppiando due minuti dopo con Linzalone. Nella ripresa, doppietta fulminea di Loschiavone tra il 2’ e il 4’ che porta gli ospiti sul 4-0. L’Audace reagisce con l’inserimento del portiere di movimento e accorcia con Ferri (5’) e Satalino (16’), ma in mezzo arriva anche il quinto gol di Juanillo. In pieno recupero, altra rete di Linzalone che fissa il punteggio sul 2-6.

Playoff in vista: sarà duello col Canicattì

Ora l’attenzione si sposta sulla semifinale playoff del girone D, che vedrà l’Audace Monopoli affrontare il Canicattì nella doppia sfida: andata fissata per sabato 26 aprile in casa.

Classifica finale Serie A2 Girone D 2024/25

Soverato 53 (promossa in Serie A2 Elite) Bitonto 48 (Playoff) Canicattì 45 (Playoff) Kredias Audace Monopoli 41 (Playoff) Gear Piazza Armerina 33 (Playoff) Mazara 26 Canosa 26 Castellana 24 Lamezia 24 Acri 22 Messina 19 (Playout) Sammichele 16 (Retrocesso)

Audace Monopoli – Sammichele 2-6 (0-2 p.t.)

Marcatori: 4’54’’ st Ferri, 16’45’’ st Satalino (M); 14’41’’ Masi, 16’49’’ pt Linzalone, 1’13’’ st e 3’29’’ st Loschiavone, 11’08’’ st Juanillo (S)

Audace Monopoli: Grimaldi; Tauro, Andriani, Gonzalez, G. Cascione, V. Cascione, Satalino, Console, Ferri, Zupo, Cristofaro, Caramia. All. Giacovazzo.

Sammichele: Gius. Spinelli; Linzalone, Gasparro, Canario, Juanillo, Gio. Spinelli, Lenoci, Pozzovivo, Masi, Marsico, Loschiavone, Giannini. All. Mallardi.

Arbitri: Cattaneo (Civitavecchia), Pulimeno (Roma 1) – Cronometrista: Fiorentino (Barletta).

Ammoniti: Console, Cristofaro (M).

Note: Falli p.t. 2-1; s.t. 2-0 – Spettatori: circa 200 – Divise: viola (Monopoli), biancoceleste (Sammichele).

