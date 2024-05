Europa League, una Roma sfortunata sfiora l’impresa a Leverkusen

Nella tesa semifinale di ritorno della Baya Arena di Leverkusen, la Roma ha sfiorato l’impresa. In una partita equilibrata, i campioni di Germania sono partiti fortissimo, ma la Roma è rimasta in piedi grazie a Svilar e a un palo su conclusione di Palacios. I giallorossi hanno tenuto duro e nel finale del primo tempo sono passati in vantaggio: fallo in area di Tah su Azmoun, rigore che Paredes trasforma al 43′. Nella ripresa, la Roma raddoppia sempre con Paredes, rigore al 66’, ristabilendo l’equilibrio rispetto al match d’andata. Ma un errore di Svilar all’82’ ha portato al più beffardo degli autogol: nella sfortunata uscita del portiere, il pallone ha colpito la testa di Mancini finendo in porta. Poi, Stanisic ha pareggiato al 97′ portando il Leverkusen alla finale del 22 maggio a Dublino, dove sfiderà l’Atalanta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author