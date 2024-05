Pallamano: super Italia a Conversano, Montenegro battuto

L’Italia batte 32-26 Montenegro in gara 1 della serie decisiva per l’approdo ai mondiali di pallamano in un Palasangiacomo a dir poco meraviglioso. 3500 i tifosi che hanno spinto gli Azzurri di Trillini a Conversano, dove Marrochi, Parisini e compagni hanno scavato nella ripresa un solco importante per la gara di ritorno. Domenica a Podgorica sarà durissima ma Conversano e la Puglia hanno fatto la loro parte.

