Lecce: Sansone in dubbio per l’Udinese, Piccoli squalificato

Il Lecce prepara la sfida con l’Udinese di lunedì 13 maggio sul manto erboso del Via del Mare. Gotti, tra gli ex di turno, deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Sansone, ai box da due giorni per un problema muscolare: la sua presenza con i friulani resta in dubbio. Rientrato l’allarme per Gendrey, regolarmente in gruppo dopo lo stop nella ripresa del mercoledì, mentre assente certo Piccoli, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

L’allenamento del pomeriggio di giovedì 9 maggio si è svolto a porte aperte e ha fatto registrare una nutrita presenza di tifosi (presente anche una rappresentanza di ultrà), che ha manifestato a più riprese sostegno alla squadra, con applausi, fumogeni e cori da stadio.

Per la gara di lunedì sera, che potrebbe sancire la matematica salvezza dei giallorossi, previsto l’ennesimo sold out stagionale al Via del Mare.

