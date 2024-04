Monza, Palladino: “Il Lecce ha fatto un’ottima gara”

Lecce – Raffaele Palladino dopo il pareggio arrivato a tempo scaduto grazie al rigore trasformato da Matteo Pessina ha parlato di una partita dura dal punto di vista tattico : “Ci aspettavamo una partita del genere contro una squadra in salute, in un campo ostico, con uno stadio che spinge tanto la squadra. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei mie ragazzi, il primo tempo potevamo sbloccarla sia noi che loro. Nel secondo tempo ci sono stati soprattutto tanti duelli e ho apprezzato tanto che la squadra non si sia arresa nonostante abbiamo preso gol al 92′.”. “Il calcio di rigore contro Falcone mi ha riportato alla scorsa stagione, sebbene nella passata stagione non ha calciato il nostro capitano che dal dischetto è molto freddo.”. “In queste partite e con i cinque cambi diventa un’altra partita, si poteva vincere ma si poteva anche perdere. Per chi subentra non è mai facile entrare subito in partita e i dettagli diventano fondamentali. Potevano dare qualcosa di più dal punto di vista tecnico ma va bene così.”. “Per Izzo credo si tratti solamente di un colpo, nulla di grave.”. “La prossima contro la Lazio non cambia l’obiettivo di inizio campionato che è sempre stata la salvezza; ovviamente l’Europa è un sogno e i ragazzi proveranno a dare tutto.”. “Son contento che i ragazzi siano stati in campo con il giusto atteggiamento e con la giusta determinazione, ma devo fare i complimenti anche al Lecce che ha fatto un’ottima gara; non è mai facile venire a giocare qui.”. “I giallorossi hanno fatto un grande percorso. Anche quest’anno, grazie all’arrivo di mister Gotti, sta meritando la salvezza. Il Lecce ha una società sana, seria e con un pubblico fantastico.”.

