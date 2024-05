Lecce, il quartiere San Lazzaro pronto a cambiare aspetto

Lecce – San Lazzaro cambia volto dopo l’abbattimento di 68 vecchi pini, in attesa della piantumazione dei nuovi alberi. Si è concluso infatti nei giorni scorsi il progetto di messa in sicurezza delle alberature nel quartiere da parte del Comune; un intervento reso necessario dopo i tanti cedimenti di rami degli scorsi mesi che mettevano in pericolo non solo le auto in sosta ma, ovviamente anche le persone. Quello di San Lazzaro è, da sempre, uno dei quartieri più affascinanti e ambiti della città di Lecce rappresentando un vero e proprio polmone verde del capoluogo salentino. Il suo verde però nel corso degli ultimi anni era diventato un problema, come detto sia per quanto concerne l’incolumità delle persone non si contano infatti i cedimenti di grossi rami, ma anche per quanto concerne la viabilità pedonale: tanti sono infatti in questo momento i marciapiedi che sono particolarmente lesionati a causa delle radici degli alberi, soprattutto pini, che nel corso del tempo hanno creato numerosi dislivelli, rendendo così complessa la circolazione, in particolare per le persone diversamente abili. Da qui il piano di messa in sicurezza delle alberature da parte del Comune che si è concluso proprio in questi giorni. Nei mesi scorsi sono state effettuate delle indagini, condotte da degli agronomi specializzati, da cui è emersa la necessità di sostituire 68 pini d’Aleppo, classificati di pericolosità estrema, e di procedere alla potatura di equilibrio di altri 97, che saranno poi periodicamente monitorati. Prossimo step la piantumazione dei nuovi alberi che andranno a sostituire le piante abbattute.

