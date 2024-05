Lecce, Scorrano: “Il basolato di via Alvino è una vergogna”

Lecce – Era stato Gianpaolo Scorrano architetto prima dell’amministratore pubblico ad avvisare che quei lavori avrebbero rappresentato un vergogna per la città; concetto ribadito a distanza di mesi con il basolato di via Alvino che oltre a non rendere omaggio a Lecce dal punto di vista estetico rappresenta un problema serio per disabili e non solo.

