Trani Air show, la pattuglia acrobatica atterra a Bari

BARI – Mentre Trani si prepara ad accogliere la bellezza delle Frecce Tricolori, domenica prossima, la Pan, la Pattuglia Acrobatica Nazionale atterra a Bari, nella sede dell’Areoclub, per poi prendere parte a una serie di appuntamenti che vedranno i dieci piloti dell’Aeronautica Militare – guidati dal tenente colonnello Massimiliano Salvatore, fresco di nomina – impegnati in attività collaterali.

Si inizia già sabato pomeriggio quando nella sala consiliare di Palazzo Palmieri, sarà conferita la cittadinanza onoraria all’Aeronautica Militare, a cui farà seguito, in piazza Quercia, il concerto della Fanfara del Comando Scuole 3ª Regione Aerea. La Pattuglia Acrobatica Nazionale – nell’unica tappa al sud Italia per il 2024 – proporrà il suo programma acrobatico completo che sarà poi presentato in tutte le esibizioni della stagione che quest’anno prevede anche una serie di air show in Canada e negli Stati Uniti nell’ambito del North Atlantic Tour.

