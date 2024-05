Nuoto, 5 medaglie per Beatrice Fullone ai nazionali Esordienti

LIGNANO SABBIADORO – Ancora gioie per la piccola nuotatrice Beatrice Fullone, originaria di Francavilla Fontana. La campionessa di nove anni, dopo le tante medaglie ottenute nei campionati regionali, ha partecipato con successo al Campionato Nazionale Esordienti di nuoto, svoltosi a Lignano Sabbiadoro. Per lei un bottino massiccio, ben cinque medaglie: oro stile libero 100 metri, argento stile libero 50 metri, stile farfalla e staffetta, bronzo stile rana. Per la piccola Beatrice Fullone si tratta dei primi successi nazionali, un vero orgoglio per la nostra regione.

