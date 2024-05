Taranto, Capuano: ‘Come dice Vasco: siamo ancora qua’

Archiviata la pratica Latina, il Taranto si appresta ad affrontare il Picerno nel secondo turno dei playoff di Serie C. Una partita, però, che secondo Ezio Capuano: “Non avremmo dovuto giocare, come quella con il Latina. Abbiamo subìto tante problematiche, siamo stati costretti a esiliare o a giocare a porte chiuse. Siamo stati penalizzati per una negligenza, ma non so perché non ci siano stati restituiti due punti. Come diceva Vasco Rossi, però, noi siamo ancora qua. Devo ringraziare il gruppo e tutto il mondo Taranto per essere arrivati fin qui”.

Picerno: “Affronteremo una squadra composta da giocatori fortissimi, tra cui il capocannoniere del girone, e allenata da un ottimo allenatore. Il Picerno giocherà per un solo risultato e sarà più spensierato, mentre noi avremo sulle spalle la responsabilità di un popolo intero. Taranto giocava da anni tra i dilettanti ed era come se Belen facesse la barista. Abbiamo ridato senso di appartenenza, ma ora è facile salire sul carro. Mancano più di 24 ore al match e lo stadio è già sold out, speriamo di continuare a reglare grandi soddisfazioni all’intera provincia. Domani dovranno vincere cuore e voglia, ricordando tutti i sacrifici affrontati”.

Parole di Perinetti: “Perinetti ha scritto la storia del calcio italiano e per lui nutro un rispetto elevatissimo, sia per l’uomo che per il dirigente. Ha però spostato totalmente il mio pensiero. Nelle mie dichiarazioni cercavo di enfatizzare il mio lavoro, sostenendo come il Taranto fosse arrivato secondo. Nel mercato abbiamo speso solamente 1.3 milioni di euro, mentre l’Avellino dieci milioni. Posso solo parlare in maniera notevole dell’Avellino, ma non ho mai parlato di altre squadre”.

Condizione fisica: “Fisicamente stiamo bene, farò qualche turnazione poiché ho tanti giocatori bravi. Più che l’aspetto fisico, però, conta quello mentale. Queste partite si affrontano restando compatti e senza ansia. Siamo una squadra razionale e difficile da affrontare, cercheremo di giocare da Taranto. Domani sarà una partita a scacchi in cui regnerà l’attenzione”.

Curva e gradinata sold out: “Quando sento parlare di minutaggio a Taranto mi girano i coglioni (letterale, ndr). In tre partite abbiamo portato 35.000 persone allo stadio ed è stata un’altra scelta vincente mia e di Giove”.

