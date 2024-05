Festa della mamma, Lecce (e non solo) in campo con una maglia speciale

In occasione della gara Lecce-Udinese valevole per la 36ª giornata della Serie A TIM, i giocatori giallorossi disputeranno il match indossando una maglia recante il cognome/nome della propria madre.

A tale iniziativa della Lega Serie A, ideata per celebrare la Festa Internazionale della Mamma del 12 maggio, hanno aderito altri sei club: Lecce, Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Milan, Torino e Udinese. Le restanti 13 Società non hanno partecipato per l’impossibilità tecnica di realizzare in un lasso temporale ristretto le maglie speciali.

