Taranto, febbre playoff: sold out anche la Gradinata

Dopo il sold out della Curva Nord, anche la Gradinata dello Iacovone fa registrare il tutto esaurito. I tifosi del Taranto hanno risposto con entusiasmo alla chiamata per sostenere la propria squadra, che affronterà il Picerno nel secondo turno dei playoff del Girone C della Serie C. Tuttavia, per coloro che non sono riusciti ad assicurarsi un posto, l’unica opzione rimasta è la Tribuna. La città è pronta a esplodere di passione calcistica in una serata che promette emozioni forti e tanta adrenalina sul terreno di gioco.

