Grottaglie, hashish nascosto in lavanderia self service: denunciato

La Polizia di Grottaglie ha condotto una serie di mirati servizi antidroga nel centro cittadino, concentrandosi su locali pubblici ed esercizi commerciali. L’azione è stata motivata dall’osservazione di un insolito afflusso di giovani, molti dei quali noti per il consumo abituale di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata rivolta a una lavanderia self-service, dove il cane antidroga “Africa”, dell’unità cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi, ha individuato un borsone da calcio contenente circa 85 grammi di hashish e un bilancino di precisione nascosti su uno scaffale nel retrobottega.

Successivi accertamenti hanno rivelato che il borsone apparteneva al fratello del gestore del locale, il quale è stato prontamente rintracciato. Durante la perquisizione nella sua abitazione, un 29enne del posto, sono stati trovati ulteriori cinque grammi di marijuana e un grammo e mezzo di hashish, ben nascosti in un frigorifero non in uso.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author