Virtus Francavilla, le ultime di formazione verso Potenza

FRANCAVILLA F.NA – Virtus Francavilla a caccia del pass per i playout a Potenza (calcio d’inizio alle ore 18.30). 3-5-2 per Alberto Villa, con Polidori candidato principale a far coppia con Artistico in prima linea. A centrocampo Izzillo, Laaribi e Di Marco, con Biondi e Ingrosso sulle corsie laterali. Le ultime.

