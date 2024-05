Virtus Francavilla, Donatiello: “L’intera città venga a tifare”

FRANCAVILLA F.NA – Il vicepresidente della Virtus Francavilla, Tonino Donatiello, ai microfoni di Antenna Sud nel corso di Passione Biancazzurra ha parlato del confronto con il Monopoli valevole per i playout. “Non abbiamo mai fatto i playout, ma ci apprestiamo a farlo domenica contro il Monopoli. Cercheremo di vincere la gara in casa, poi andremo al Veneziani. Sono convinto che calcoli non bisogna farne, sappiamo di avere qualche lacuna ma non dobbiamo pensare alle assenze. Ce la giocheremo con le nostre armi, che vinca il migliore: entrambe teniamo a salvarci. E siamo fiduciosi”.

Una sfida speciale contro un’avversaria che conoscete bene e contro un tecnico che ha fatto la storia a Francavilla.

“Sanno tutti che è l’unica squadra che non volevamo incontrare. E lo stesso vale per il Monopoli. Ci lega un passato importante e ci saranno emozioni che non riesco nemmeno a esprimere. Parlo di Taurino e del suo staff, che ha fatto la storia della Virtus, anche con Villa e Calabro: non va dimenticato nessuno, abbiamo scritto pagine incredibili. La sfida contro Taurino non riesco a sopportarla. E poi nel Monopoli ci sono tante persone a cui sono legato, in primis Paolo Tavano. È una sfida dolorosa, ma il calcio è anche questo. Siamo due grandi società, con due presidenti esemplari che hanno onorato da anni i loro impegni facendo parlare tutta l’Italia della propria città”.

Come sta la squadra? Vuole fare un appello ai tifosi?

“Sono stati sempre presenti e lo saranno anche domenica. Non faccio appello, io sono un tifoso come gli altri. Tutti insieme possiamo arrivare all’obiettivo, dobbiamo dimostrarlo al presidente. Non dobbiamo dimenticare 8 anni di Lega Pro: oggi parliamo di playout, ma vogliamo vedere quanta gente credeva a questa nostra striscia 8 anni fa. Solo due volte non abbiamo fatto i playoff, sono risultati che non vanno mandati nel dimenticatoio. È stato un anno difficile, ci prendiamo le colpe perché evidentemente qualcosa non ha funzionato. Sono il primo colpevole, insieme al resto della società: domenica è una partita importante per noi, chiedo anche a chi non è mai venuto allo stadio di venire a tifare per la squadra della propria città”.

