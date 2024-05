Fiorentina in finale di Conference League per secondo anno di fila

La Fiorentina vola in finale di Conference League per il secondo anno di fila! La squadra di Italiano ha conquistato la qualificazione grazie all’1-1 sul campo del Bruges, dopo aver vinto 3-2 all’andata. Alla rete di Vanaken per il Bruges, al 20′, ha prontamente risposto Lucas Beltran con un rigore decisivo a cinque minuti dalla fine.

Non è mancata la dose di sfortuna per la Fiorentina, che prima del pareggio ha colpito ben tre legni con Kouamé e Biraghi. Ma il destino sembrava dalla parte dei viola e un clamoroso intervento di Terracciano nei minuti di recupero ha evitato il rischio dei supplementari.

La Fiorentina conferma il suo status di protagonista nella competizione europea e si prepara a giocarsi la finale con grande determinazione.

