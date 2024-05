Roma – Come anticipato in conferenza stampa, il Presidente Saverio Sticchi Damiani ha incontrato, a Roma in mattinata, il Ministro per gli affari europei e le politiche di coesione Raffaele Fitto, il quale ha precisato, con riferimento alla prima tranche di finanziamento dei lavori per i Giochi del Mediterraneo che interesseranno lo Stadio Via del Mare, che l’importo già deliberato di 11,3 milioni ha ottenuto anche il visto da parte della Corte dei Conti.

In merito alla possibilità di un ulteriore finanziamento funzionale alla realizzazione della copertura dello Stadio Via del Mare, per la quale il Presidente Saverio Sticchi Damiani ha formulato espressa richiesta, il Ministro Fitto si è detto disponibile a sostenere tale istanza ed a coinvolgere, a tale fine, il Ministro dello Sport ed il Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, per far sì che lo stesso rientri nell’ambito di un ulteriore decreto che potrebbe intervenire entro pochi mesi.

