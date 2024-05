Monopoli, Tavano: “Un dispiacere il playout con il Francavilla”

FRANCAVILLA F.NA – Paolo Tavano, vicepresidente del Monopoli, ospite di Passione Biancazzurra su Antenna Sud Extra ha parlato così della sfida contro la Virtus Francavilla ai playout: “Ho sentito l’intervista di Tonino Donatiello (clicca QUI per leggere) e mi ha fatto commuovere perché è vero, c’è un legame forte di amicizia tra il Monopoli e il Francavilla, un rapporto fraterno con tutta la Virtus. Dico la verità: non avrei mai voluto incontrare i biancazzurri. Viviamo una situazione particolare, io poi mi sento frenato da un punto di vista emotivo: sarà un verdetto atroce per una delle due. Detto ciò, mi auguro il Monopoli si possa salvare ma sarei anche dispiaciutissimo del Francavilla. E so bene che sarebbe lo stesso pensiero anche per i dirigenti francavillesi in caso opposto”.

Sulle due società: “Donatiello è un esempio di dirigente maiuscolo, è uno dei migliori in Puglia. Con lui condivido tante storie e di tanti anni di calcio, il suo modo comportamentale, la sua capacità di affrontare i problemi. Avevo deciso di non venire domenica, però poi ho capito che l’emozione va affrontata, c’è amicizia e affetto nei confronti di una società come quella della Virtus, virtuosa ed esempio per l’intera regione, anche per gli investimenti strutturali che sono stati importanti da parte di Magrì e senza l’aiuto di nessuno. Dobbiamo prendere esempio dal Francavilla”.

E poi il messaggio di fair play: “Sono dispiaciuto di fare questa battaglia, tra due società amiche e virtuose. Che vinca il migliore!”.

